竹陞 全年業績拚創高
竹陞科技（6739）作為半導體智慧化系統整合廠，正逢先進製程及先進封裝技術大躍進之際，推升營運表現，竹陞增加資本支出因應。展望2025年，預期下半年營收有望逐季成長，業績再創新高。
竹陞8月合併營收7,533萬元，月增8.9%，是連續15個月正成長，單月營收續創新高，年增103.5%。累計今年前八月營收4.72億元，年增93.2%，是同期新高。
隨著半導體客戶製程的複雜度愈來愈高，且良率挑戰愈大，生產過程中的即時檢測與判斷成為重要課題。竹陞致力於將代理人人工智慧與實體人工智慧整合至產品生態系中，提供客製化的AI智慧軟硬整合解決方案。竹陞掌握關鍵技術，推出產品助客戶達成「智慧製造」目標。
竹陞日前應櫃買中心要求公告財務資訊。今年7月合併營收6,900萬元，年增103%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言