竹陞 全年業績拚創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

竹陞科技（6739）作為半導體智慧化系統整合廠，正逢先進製程及先進封裝技術大躍進之際，推升營運表現，竹陞增加資本支出因應。展望2025年，預期下半年營收有望逐季成長，業績再創新高。

竹陞8月合併營收7,533萬元，月增8.9%，是連續15個月正成長，單月營收續創新高，年增103.5%。累計今年前八月營收4.72億元，年增93.2%，是同期新高。

隨著半導體客戶製程的複雜度愈來愈高，且良率挑戰愈大，生產過程中的即時檢測與判斷成為重要課題。竹陞致力於將代理人人工智慧與實體人工智慧整合至產品生態系中，提供客製化的AI智慧軟硬整合解決方案。竹陞掌握關鍵技術，推出產品助客戶達成「智慧製造」目標。

竹陞日前應櫃買中心要求公告財務資訊。今年7月合併營收6,900萬元，年增103%。

營收 半導體 人工智慧

