近期市場預期美國可能宣布降息，地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，吸引愈來愈多投資人的目光。在此趨勢下，櫃買中心「黃金現貨交易平台」提供安全的交易機制，是投資人進行黃金配置便捷、可靠的投資管道。

統計2025年截至9月3日交易資料，黃金現貨交易平台日均值來到新台幣2,629萬元，相較2024年大幅成長近三倍，9月1日成交金額再次突破億元，今年來已有七個交易日黃金現貨成交金額超過1億元以上。

櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行委託買賣，不需額外開設新的帳戶，交易流程原則上與買賣上市櫃及興櫃股票一模一樣。

目前登錄在黃金現貨平台的黃金現貨分別為「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，在平台上負責提供連續報價及應買應賣，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。

近年來黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買中心已報經主管機關同意，自今年10月1日起，將該平台最小交易單位由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克）。投資人若想參與黃金現貨投資，屆時將可以1台錢為單位進行下單，方便小資族及年輕人將黃金納入資產配置。

此外，透過此平台買進的黃金現貨與買進上市櫃有價證券一樣，都是登錄在集保帳戶中，可以作為抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時追繳差額之用，有利提高投資人資金的靈活性及資產運用的效率性。

櫃買中心呼籲，投資人進行黃金投資買賣時，應選擇合法、安全的交易管道，避免透過來路不明的網路買賣，以免陷入詐騙風險。

櫃買中心將持續提供投資人一個穩健、透明且便捷的黃金交易市場，投資人可透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁其他商品黃金現貨市況及統計黃金現貨行情」)查詢最新資訊。