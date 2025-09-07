快訊

櫃買中心舉辦證券業永續發展宣導座談會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助證券商成為推動台灣資本市場永續轉型的重要推手，櫃買中心將於2025年9月18日下午，假台北花園大酒店舉辦「2025 年度證券業永續發展宣導座談會」，歡迎證券業董事、監察人、高階主管及ESG業務相關人員踴躍參加。

櫃買中心自2022年以來，舉辦多場永續發展相關議題的宣導座談會，積極協助證券業者完成永續發展轉型，今年特別邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局證券商管理組組長黃超邦，以「證券業永續發展與未來」為主題，介紹證券商接軌IFRS永續揭露準則、證券商編製與申報永續報告書作業辦法的修正等永續議題，並涵蓋最新金融政策與措施，內容豐富多元。

這次宣導座談會安排兩場專題演講，由勤業眾信會計師事務所具備永續發展諮詢、永續報告書確信服務專長的會計師施俊弘，以「打造韌性企業：2025永續發展風險與趨勢」為題，協助業者洞察永續趨勢，掌握契機迎接挑戰。另邀請玉山金控（2884）綜合管理處處長陳勸仁，分享玉山集團實踐「綠色金融 永續經營」的寶貴經驗，期待透過永續發展領域各參與者不同的視角，激發永續新思維。

證券商 玉山金控 櫃買中心

