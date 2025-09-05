崑鼎營收／8月9.14億元 月增8.6%、年增21.4% 創下近十年來新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

崑鼎（6803）5日公布8月營收9.14億元，月增8.6%，年增21.42%，創下近十年來新高，主要受惠於今年新併入營運的嘉義與台東能資源中心舊廠穩定挹注。累計前8月營收達64.31億元，年增14.88%。

展望後市，崑鼎表示，隨著多個國內外重點專案陸續進入實質執行階段，將為下半年營運增添新動能，全年獲利表現預期將維持穩健正成長。

崑鼎強調，在國內業務布局方面，新案進度明確。嘉義與台東能資源中心舊廠已穩定運轉，待營運效益逐步發酵後，可望有效改善公司上半年的毛利率結構。此外，新竹海水淡化廠也已完成主設備訂購與動土開工，為公司長期的營運增添動能。

崑鼎指出，在廢溶劑再利用業務上取得技術突破，將產品純度從99.5%提升至99.9%，並承接高科技客戶廠內設施的「操作營運與產品去化」工作。此業務模式從一次性建置延伸至長期維護合約，為公司帶來更穩定、更具高附加價值的營收貢獻。預期此項業務升級可為既有廢溶劑業務在下半年帶來1至2成的獲利提升。

