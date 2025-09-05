茂達營收／8月業績達歷年同期新高 今年有機會賺進超過一個股本

電源管理IC廠茂達（6138）於5日公布8月業績，表現為歷年同期新高。

茂達8月合併營收為6.49億元，月增1％、年增21.9％，累計前八月合併營收為48.86億元，年增21.2％，上半年每股純益為5.3元。

法人原預期該公司第3季業績約季增高個位數百分比，不過在出貨帶動加上匯率因素助攻下，目前估計有可能成長雙位數百分比，繳出旺季成績單，且如果今年下半年的外在經濟情勢沒有太大變化，今年應有機會賺進超過一個股本。

茂達今年業績成長動能來源是風扇馬達驅動IC與電源管理IC，其中在風扇驅動IC業務方面，主要是多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升，以及繪圖卡應用中高階風扇產品出貨情況也增加，且工業應用布局開始帶來業績貢獻。

在電源管理IC方面，茂達包括PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道頗強，同時還有電源供應器升級帶來的相關訂單，儲存應用的訂單也表現頗佳。