快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

茂達營收／8月業績達歷年同期新高 今年有機會賺進超過一個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠茂達（6138）於5日公布8月業績，表現為歷年同期新高。

茂達8月合併營收為6.49億元，月增1％、年增21.9％，累計前八月合併營收為48.86億元，年增21.2％，上半年每股純益為5.3元。

法人原預期該公司第3季業績約季增高個位數百分比，不過在出貨帶動加上匯率因素助攻下，目前估計有可能成長雙位數百分比，繳出旺季成績單，且如果今年下半年的外在經濟情勢沒有太大變化，今年應有機會賺進超過一個股本。

茂達今年業績成長動能來源是風扇馬達驅動IC與電源管理IC，其中在風扇驅動IC業務方面，主要是多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升，以及繪圖卡應用中高階風扇產品出貨情況也增加，且工業應用布局開始帶來業績貢獻。

在電源管理IC方面，茂達包括PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道頗強，同時還有電源供應器升級帶來的相關訂單，儲存應用的訂單也表現頗佳。

營收 電源管理

延伸閱讀

景碩營收／8月34.2億元、月增2.18%創34個月新高 2026營收毛利會更好

創意營收／8月業績創歷年同期新高 預期本季營收可望季增雙位數百分比

華邦電營收／8月70.1億元、月增2.5% 今年前八月548.6億元年減1.4%

貿聯8月營收57.74億同期新高 盤中飆新天價

相關新聞

信驊營收／8月7.4億元月減3.4%、年增近10% 前八月累計年增近六成

信驊（5274）5日公布2025年8月的營收為新台幣7.44億元，月減少3.4%，較去年同期增加9.94%。

銳澤 7月EPS 0.59元

銳澤（7703）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（4）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益2,000萬元，年增...

振大環球IPO 申購火熱

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以...

友霖學名藥 拚在美上市

友華集團子公司友霖生技（4166）昨（4）日宣布，自行發展「多層次釋放技術平台」開發出來學名藥Tofacitinib（托...

鈊象8月營收月增2.6% 同期最佳

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告8月營收18.18億元，為歷年最旺的8月，月增2.6%，年增13.5%；前八月營收...

禾榮科競拍 中籤率4%

生技股禾榮科（7799）昨（4）日完成競價開標，得標加權平均價格720.93元，每股承銷價600元，根據證交所統計首日申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。