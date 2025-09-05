東研信超營收／8月7,626萬元、年減4.14% 龜山二廠獲第三方機構認證

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業電子檢測廠商東研信超（6840）5日公告2025年8月合併營收達新台幣7,626萬元，由於檢測時數較長之產品佔比持續增加與部分客戶產品未能順利通過檢測，影響認列營收時程，年減4.14%，累計前8月合併營收5.9億元，年增4.54%；此外，專為AI伺服器檢測驗證之龜山二廠已於9月2日取得第三方機構實驗室認可，並正式提供客戶場地預約與開案委託檢測服務，預期將為公司帶來正向營運動能。

為因應AI浪潮來襲，東研信超表示，依客戶需求，持續擴增台灣檢測實驗室量能，其中專為大功率AI伺服器整機櫃與周邊設備提供檢測驗證服務之龜山二廠，在本周9月2日正式取得第三方機構實驗室認可，同時開放客戶預約場地與檢測認證，目前已有多家國際知名CSP（雲端服務供應商）大廠正在進行AI伺服器專案檢測，由於該專案檢測收費標準較一般消費性電子案件高數倍以上，後續將依案件完成時程陸續認列營收，有助推升東研信超營運規模再向上升級。

東研信超表示，龜山二廠規劃全新10米法電波暗室，能完全符合CSP廠所需AI伺服器的高功率、高階檢測需求，後續規劃可一站式完成EMC與Safety測試服務，目前公司亦同步擴增二廠第二階段實驗室，包括3米法電波暗室、EMS（電磁耐受）等相關檢測量能，第二階段實驗室預計在今年底前陸續完工啟用，以因應未來AI伺服器整機櫃與周邊設備液冷機設備（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）等市場檢測需求。

東研信超表示，面對AI世代正式來臨，各大CSP與系統廠加速布建AI藍圖，積極啟動包含伺服器與周邊設備在內各大專案，帶動檢測認證需求大幅提升，東研信超亦積極擴充實驗室因應，第4季起將陸續加開小夜班、大夜班，招募新進檢測人員，以維持實驗室24小時不間斷運作，樂觀在AI市場規模的提升下，挹注東研信超營運穩健走揚。

