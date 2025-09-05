擷發強化「AI × ASIC × 機器人」完整解決方案布局

擷發科技今日公布8月營收251萬元，月增127.48%、年增 292.57%；累計前八月營收 4343 萬元，年增 42.21%。公司指出，營收大幅成長主因在於新承接特殊應用晶片（ASIC）設計服務專案進入前期並認列收入，聚焦低功耗與AI加速模組等SoC技術，展現其在高效能ASIC領域的領先地位。

另一方面，AI軟體平台專案持續推進，針對機器人、半導體、工業自動化與智慧交通等需求，研發成果成功轉化為營收。隨著AI技術快速往終端滲透，擷發積極鎖定協作機器人、自律移動平台與AI驅動客服機器人市場，並攜手國際夥伴推進落地應用。

擷發科技表示，展望後續，公司將持續深化「CATS + CAPS」雙引擎策略，加大研發與國際合作，鞏固亞歐美市場布局，推動「AI × ASIC × 機器人」的完整解決方案，並以快速、精準、靈活的核心策略擴展應用場域，創造長期成長與股東價值。