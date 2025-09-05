快訊

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

擷發強化「AI × ASIC × 機器人」完整解決方案布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科董事長楊健盟。圖／擷發科提供
擷發科董事長楊健盟。圖／擷發科提供

擷發科技今日公布8月營收251萬元，月增127.48%、年增 292.57%；累計前八月營收 4343 萬元，年增 42.21%。公司指出，營收大幅成長主因在於新承接特殊應用晶片（ASIC）設計服務專案進入前期並認列收入，聚焦低功耗與AI加速模組等SoC技術，展現其在高效能ASIC領域的領先地位。

另一方面，AI軟體平台專案持續推進，針對機器人、半導體、工業自動化與智慧交通等需求，研發成果成功轉化為營收。隨著AI技術快速往終端滲透，擷發積極鎖定協作機器人、自律移動平台與AI驅動客服機器人市場，並攜手國際夥伴推進落地應用。

擷發科技表示，展望後續，公司將持續深化「CATS + CAPS」雙引擎策略，加大研發與國際合作，鞏固亞歐美市場布局，推動「AI × ASIC × 機器人」的完整解決方案，並以快速、精準、靈活的核心策略擴展應用場域，創造長期成長與股東價值。

AI 營收 機器人

延伸閱讀

內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

高盛點讚 旺矽 AI AISC 動能將延續 評等「買進」

世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

金像電、世芯 認購夯

相關新聞

信驊營收／8月7.4億元月減3.4%、年增近10% 前八月累計年增近六成

信驊（5274）5日公布2025年8月的營收為新台幣7.44億元，月減少3.4%，較去年同期增加9.94%。

銳澤 7月EPS 0.59元

銳澤（7703）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（4）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益2,000萬元，年增...

振大環球IPO 申購火熱

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以...

友霖學名藥 拚在美上市

友華集團子公司友霖生技（4166）昨（4）日宣布，自行發展「多層次釋放技術平台」開發出來學名藥Tofacitinib（托...

鈊象8月營收月增2.6% 同期最佳

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告8月營收18.18億元，為歷年最旺的8月，月增2.6%，年增13.5%；前八月營收...

禾榮科競拍 中籤率4%

生技股禾榮科（7799）昨（4）日完成競價開標，得標加權平均價格720.93元，每股承銷價600元，根據證交所統計首日申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。