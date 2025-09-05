聯寶前八月營收達4.08億元 寫歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶公布8月合併營收達4876萬元，月減7.52％。累計前八月合併營收為4.08億元，較去年同期成長20.75％，刷新歷年同期新高水準。

聯寶表示，受惠旗下磁性元件業務保持良好動能，尤其受惠歐洲電信市場景氣回升、各國持續推動網通升級計畫，助力旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器出貨表現，帶動聯寶累計前八月合併營收締造歷年同期新高成績。此外，因應網通通訊技術升級，聯寶厚植磁性元件產品技術研發能量，提升生產自動化效率以滿足客戶訂單交期，以優化磁性元件業務營運效率，力求整體營運獲利能力進一步精進。

聯寶指出，看好AI應用加速普及，進一步帶動高速網路與大頻寬需求持續攀升，同步推升對於能兼具高功率密度與低能耗特性的磁性元件需求，聯寶亦積極開發對應技術需求的磁性元件方案，致力成為網通相關客戶重要合作夥伴，並持續與客戶共同研發啟動新專案計畫，以提高客戶供應鏈滲透度與出貨占比逐步擴大，有助於奠定聯寶市場競爭力，並有望隨著新專案陸續推進下，增添未來接單量能。

展望本季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶仍積極拓展磁性元件業務接單動能，包括拓寬旗下PoE電源變壓器產品應用領域、應用Wi-Fi 7/8之LAN類變壓器等，另一方面，聯寶優化無線充電業務接單結構，尤其在今年積極開拓非消費型應用領域，旗下無線充電模組產品成功打入應用於醫療手持設備、穿戴式裝置、健身器材等領域，同步瞄準亞太、歐洲市場業務開拓，以創造新成長契機。

網通 營收

