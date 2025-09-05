快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

昶瑞機電營收／8月6,714萬元、年減44.97% 受訂單遞延影響業績受創

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

昶瑞機電（7642）5日公布8月營收6,713.6萬元，月減18.86%，年減44.97%。昶瑞表示，受到部分客戶訂單遞延影響，導致業績表現不如預期。然而，公司強調長期以來在市場的布局正逐漸顯現成效，特別是新機型設計已獲得市場肯定，且無人機動力模組成功切入國際供應鏈。展望下半年，昶瑞對於營運持積極審慎的看法，預期營運表現可望逐步回溫。

昶瑞長期深耕國際市場，持續推出創新產品。公司透露，超過10款新設計機型理念與性能獲得客戶高度肯定，目前主要客戶已積極規劃2026年訂單方向。

此外，在今年美國達拉斯展會中，昶瑞產品獲得多家新客戶關注，部分潛在客戶預計於第3季實地拜訪公司進一步洽談。為深化與美國主要客戶的合作關係，昶瑞將於9月參與北美客戶於胡志明市的年度供應商大會，展示最新技術並強化合作基礎。

在新興應用領域方面，昶瑞持續拓展無人機動力模組市場。公司表示，在今年6月日本無人機展會後，已成功取得日本客戶的正式樣品訂單，國內亦有多家無人機廠商正與公司積極合作，相關樣品訂單陸續展開；針對美國客戶規劃導入的無人機馬達，公司目前正依客戶需求進行改良與測試，顯示其在無人機市場的技術實力已逐步獲得國際肯定。

昶瑞進一步指出，為爭取更多國際曝光機會，公司也將參加今年9月中「台北國際航太暨國防工業展」及再次於11月中的「杜拜航空展 (Dubai Airshow) 」曝光，持續向全球客戶展現研發能量與產品優勢。

昶瑞強調，雖然短期營運受國際貿易環境影響，但公司已積極因應市場挑戰，透過持續開發新產品、強化供應鏈合作及拓展無人機應用市場，為未來營收成長奠定基礎。隨著新客戶開發與既有客戶需求回溫，公司對於下半年營運保持審慎的態度。

美國 無人機

延伸閱讀

中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

中國無人機稱霸 美議員推「天鑄法」年產百萬架抗衡

台積電、聯電 四檔熱

日本規劃明年國防預算達破紀錄8.8兆日圓 重點包括採購無人機

相關新聞

信驊營收／8月7.4億元月減3.4%、年增近10% 前八月累計年增近六成

信驊（5274）5日公布2025年8月的營收為新台幣7.44億元，月減少3.4%，較去年同期增加9.94%。

銳澤 7月EPS 0.59元

銳澤（7703）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（4）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益2,000萬元，年增...

振大環球IPO 申購火熱

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以...

友霖學名藥 拚在美上市

友華集團子公司友霖生技（4166）昨（4）日宣布，自行發展「多層次釋放技術平台」開發出來學名藥Tofacitinib（托...

鈊象8月營收月增2.6% 同期最佳

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告8月營收18.18億元，為歷年最旺的8月，月增2.6%，年增13.5%；前八月營收...

禾榮科競拍 中籤率4%

生技股禾榮科（7799）昨（4）日完成競價開標，得標加權平均價格720.93元，每股承銷價600元，根據證交所統計首日申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。