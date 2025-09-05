昶瑞機電營收／8月6,714萬元、年減44.97% 受訂單遞延影響業績受創

昶瑞機電（7642）5日公布8月營收6,713.6萬元，月減18.86%，年減44.97%。昶瑞表示，受到部分客戶訂單遞延影響，導致業績表現不如預期。然而，公司強調長期以來在市場的布局正逐漸顯現成效，特別是新機型設計已獲得市場肯定，且無人機動力模組成功切入國際供應鏈。展望下半年，昶瑞對於營運持積極審慎的看法，預期營運表現可望逐步回溫。

昶瑞長期深耕國際市場，持續推出創新產品。公司透露，超過10款新設計機型理念與性能獲得客戶高度肯定，目前主要客戶已積極規劃2026年訂單方向。

此外，在今年美國達拉斯展會中，昶瑞產品獲得多家新客戶關注，部分潛在客戶預計於第3季實地拜訪公司進一步洽談。為深化與美國主要客戶的合作關係，昶瑞將於9月參與北美客戶於胡志明市的年度供應商大會，展示最新技術並強化合作基礎。

在新興應用領域方面，昶瑞持續拓展無人機動力模組市場。公司表示，在今年6月日本無人機展會後，已成功取得日本客戶的正式樣品訂單，國內亦有多家無人機廠商正與公司積極合作，相關樣品訂單陸續展開；針對美國客戶規劃導入的無人機馬達，公司目前正依客戶需求進行改良與測試，顯示其在無人機市場的技術實力已逐步獲得國際肯定。

昶瑞進一步指出，為爭取更多國際曝光機會，公司也將參加今年9月中「台北國際航太暨國防工業展」及再次於11月中的「杜拜航空展 (Dubai Airshow) 」曝光，持續向全球客戶展現研發能量與產品優勢。

昶瑞強調，雖然短期營運受國際貿易環境影響，但公司已積極因應市場挑戰，透過持續開發新產品、強化供應鏈合作及拓展無人機應用市場，為未來營收成長奠定基礎。隨著新客戶開發與既有客戶需求回溫，公司對於下半年營運保持審慎的態度。