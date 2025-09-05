天品活化資產 桃園賣地

天品（6199）啟動土地資產活化計畫，該公司昨（4）日表示，旗下自有的桃園平鎮千坪廠地擬出售，正與買家洽談中，最快本季可望完成。

根據資產價值概估，廠地出售後預計可貢獻天品逾一個資本額，今年獲利將大躍進。

天品昨日表示，桃園市平鎮區廠地原先租給廣運，因租約到期，決議出售廠房及土地，該案基地面積約1,600多坪，建物面積2,900多坪，總價值估約7億元，買方正在洽談中。

法人預估，若以天品資本額6.17億元計算，廠地順利出售後，預計可貢獻逾一個資本額。

除了此次廠地外，天品「基隆孝光閣」規劃全棟塔位16,194組、牌位12,760組，基地面積約900坪，預計最快2026年下半年啟用。

天品指出，該案完工可挹注穩定現金流，但若有合適買家，也不排除整棟出售。

天品積極朝向多角化營運模式，除了本業生命服務外，亦進軍AI水冷伺服器以及無人機產業，其中在無人機市場方面，天品以系統整合為主，並聚焦商用無人機。

天品指出，目前已與台灣無人機應用協會發展團隊菁英，合組集團子公司，初期資本額將為1億元，預計今年年底前設立完成。

天品表示，將藉由國內、外專家積極輔導，投入高階商用無人機研發、測試與製造，聚焦於創新複合材料、關鍵零組件以及垂直應用解決方案，以深耕農林漁牧之商業無人機產業運用為第一步，再積極搶攻全球百億美元級的無人機商機。

展望今年下半年，天品表示，除了即將完成的土地活化計畫外，對於整體營運成長前景深具信心，今年前七月營收達7,190.2萬元，年增35.5%，營運轉型升級計畫已逐步落實，未來將持續挹注集團成長動能，推升整體獲利表現。