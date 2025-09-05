碩禾結盟陸廠 強化戰力

太陽能導電漿廠碩禾（3691）昨（4）日宣布與陸系太陽能大廠隆基綠能簽署長期合作協議，雙方將在太陽能模組及導電銀漿領域展開深度合作，攜手強化產業供應鏈的穩定性與競爭力，並共同推動全球能源轉型。

依據協議，碩禾將持續供應符合隆基高標準的導電銀漿，並積極優化轉換效率、良率等關鍵性能指標，確保產品品質達到甚至超越隆基主要供應商的水準。

此外，在此基礎上，隆基承諾將碩禾納入未來戰略供應商，以實際行動支持雙方的長期合作。同時，碩禾旗下再生能源開發子公司禾迅綠電亦與隆基簽訂700MW（百萬瓦）海外合作框架協議，專注於海外再生能源專案的開發與投資。

據悉，禾迅規劃在未來五年內在東南亞、澳洲及歐洲等地區持續開發光儲電站，總規模至少達1GW（10億瓦）。此舉不僅使碩禾在材料端持續深耕，更可結合海外下游電站資源，打造從材料到應用的完整價值鏈，為全球淨零目標提供更堅實的支撐。

碩禾表示，此次與隆基的戰略合作，不僅展現碩禾導電銀漿的技術實力，更進一步鞏固公司在全球太陽能產業的領導地位，透過隆基在模組製造的優勢，以及禾迅綠電於海外再生能源開發的經驗，碩禾將持續拓展國際市場，積極加速能源轉型與淨零碳排的實現。

隆基總部位於中國大陸西安市，為上交所掛牌公司，主要產品涵蓋太陽能矽晶圓、太陽能發電設備與太陽能電站系統；其中，該公司在太陽能單晶矽片出貨量連續九年位居全球第一，為行業內指標性企業。

碩禾今年前七月營收達26.66億元，年減39.7%。業界人士分析，碩禾與隆基達成戰略協議後，意味著碩禾的導電漿產品將有出海口，但同時也必須注意地緣政治問題，目前美中貿易戰火仍在延燒，且太陽能產業的市場供需相當動盪，後續發展仍有待觀察。