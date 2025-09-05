振大環球IPO 申購火熱

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以承銷價190.46元計算，共凍結市場資金約331億元，顯示投資人對振大環球的高度成長期待。

振大環球上市股票承銷案近日競拍完成，得標加權平均價為231.84元，超額認購率達4.2倍，最低得標價228元，最高更達444.1元，此外，相較結標日興櫃均價260.5元，得標均價約為89折，顯示即使金融市場震盪，投資人仍願意以相對較高之折數認購振大環球股票，足見市場認同度高，且對公司未來發展前景看好。

振大環球預計將於9月9日正式掛牌上市，承銷價暫定190.46元。

振大環球為成衣大廠，今年在電商客戶大單帶動下，前七月營收成長高達四成，成長動能領先儒鴻、聚陽，未來上市後，可望為成衣高價股添新血，呈現「三強鼎立」的新局面。