禾榮科競拍 中籤率4%

經濟日報／ 記者謝柏宏楊伶雯黃彥宏／台北報導

生技股禾榮科（7799）昨（4）日完成競價開標，得標加權平均價格720.93元，每股承銷價600元，根據證交所統計首日申購情況，單日吸引70,911人參加， 凍結資金達425.46億元，預估中籤率4.01%。

根據公開資訊，禾榮科本次辦理競價拍賣11,375張，最低得標價格每股668.88元，最高得標價格每股873.00元，得標加權平均價格每股720.93元，承銷價訂為600元。因申購仍在進行中， 隨著參與抽籤的人數增加，中籤率可能會更低。

禾榮科此次亦辦理公開申購2,843張，申購價格600元，公開申購期間至5日，9日公開抽籤，預計15日轉上市。

禾榮科取得醫療器材認證後，已先後與中國醫藥大學及台北榮總展開合作，與台北榮總合作設立AB-BNCT中心，預計2027完工啟用，搭配的BPA含硼藥物也預計2026年底取得藥證，期待2027年開始賺錢。

展望未來，禾榮科表示，短期目標聚焦台灣市場，推進藥物開發與臨床應用；中期則拓展至亞太地區，透過策略聯盟與示範中心複製台灣成功模式；長期則鎖定歐美市場，與全球領先醫療機構及研究中心合作，推動AB-BNCT技術普及，致力成為全球癌症精準治療領域的領導者。

榮總 生技股

