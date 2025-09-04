聽新聞
0:00 / 0:00

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
振大環球董事長許公任。記者嚴雅芳／攝影
振大環球董事長許公任。記者嚴雅芳／攝影

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以承銷價190.46元計算，共凍結市場資金約331億元，顯示投資人對振大環球的高度成長期待。

振大環球上市股票承銷案近日競拍完成，得標加權平均價為231.84元，超額認購率達4.2倍，最低得標價228元，最高更達444.1元，此外，相較結標日興櫃均價260.5元，得標均價約為89折，顯示即使金融市場震盪，投資人仍願意以相對較高之折數認購振大環球股票，足見市場認同度高，且對公司未來發展前景看好。

振大環球預計將於9月9日正式掛牌上市，承銷價暫定190.46元。振大環球為成衣大廠，今年在電商客戶大單帶動下，前七月營收成長高達四成，成長動能領先儒鴻（1476）、聚陽（1477），未來上市後，可望為成衣高價股添新血，呈現「三強鼎立」的新局面。

展望後市，振大環球表示，目前訂單能見度到年底，第4季有望延續強勁動能，且電商平台與運動通路品牌客戶亦預告明年開始需求倍增，提前預約產能。為因應訂單持續湧入，公司加速產能擴充，印尼合作廠已完成多家客戶驗廠，預計自9月開始陸續出貨貢獻營收，未來將成為穩定的新產能來源。

目前美國關稅底定後，振大產區布局優勢更加明顯，馬島、印尼、越南產區分別享有15%、19%、20%的相對關稅優勢，自8月1日起已陸續跟客戶重新議價，不再與客戶分攤關稅。其中馬島產區擁有低關稅及低勞工成本，在全球供應鏈重新洗牌之際，相較其他亞洲成衣出口國展現更強的競爭力，公司已加速馬島ESG新廠擴建工程，預計將於2026年第2季投產。

認購 股票

延伸閱讀

最低工資怎麼調？經長龔明鑫揭「真實數據」：關稅衝擊的確存在

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

遭裁定對等關稅越權違法 川普政府正式提出上訴

相關新聞

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以...

M31營收／8月1.01億元、年月雙減 惟本季美元營收表現看增

矽智財（IP）廠M31（6643）於4日公布8月業績，雖然因為部分訂單於9月初才入帳，導致8月營收月減約二成，不過外界預...

耕興8月營收3.76億元

耕興（6146)於今日公告2025年8月合併營收為3.76億元，年減1.13％；累計前八月合併營收為29.81億元，年減...

中探針連接器 搶美國市場

探針供應商中探針（6217）連接器產品近期傳捷報，接連打進美系智慧眼鏡、無人機大廠，近期也傳出與美系大廠合作，運用Pog...

精測8月合併營收月增0.9% 強固AI優勢

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布8月合併營收4.14億元，月增0.9%，年增37%；前八月營收31.92億元，年...

大田8月營收年增28% 近一年新高

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（3）日公布8月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.85億元，創近一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。