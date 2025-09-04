快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

寬宏營收／江蕙演唱會挹注！8月8.7億元創新高 單季可望賺一個股本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

江蕙演唱會挹注，寬宏藝術（6596）營收報喜。寬宏藝術4日公告，8月合併營收8.73億元，年增612.89%，繼7月營收高點後，再度寫下歷史新高；累計今年前八月營收24.59億元，年增100.98%。

寬宏藝術表示，8月營收大幅成長主要源於8月舉辦江蕙台北小巨蛋演唱會14場與日落大道音樂劇11場。另，9月節目尚有江蕙小巨蛋1場、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀台北6場，神不擲骰子樂隊1場等，單季營收獲利將再創新高。

法人指出，寬宏第3季共有23場江蕙演唱會，若以一場平均票房5,000萬元算，合計營收可貢獻約11.5億元，預期第3季獲利可大賺一個股本，單季EPS可達10元，預估全年EPS可達17元，創下歷史新高。

法人認為，寬宏配息大方，且去年超額配息，今年營運可期下，股利政策將成為市場焦點。

展望第4季，寬宏藝術表示，節目有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋演唱會1場、盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場、曾沛慈北流演唱會1場，Kacey Musgraves 演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會 1場、羅志祥台北小巨蛋演唱會2場，整體下半年營收獲利有望超越上半年。

寬宏藝術今年受惠天后江蕙演唱會與悲慘世界音樂劇，營收獲利大幅提升。寬宏藝術表示，明年仍有大型音樂劇與多場流行演唱會的規劃，而歌迷期盼的二姊演唱會加場，團隊也在積極申請場地中。

營收 江蕙 演唱會 寬宏藝術

延伸閱讀

錯過捶心肝！江蕙的23晚魔法時刻 5大亮點一次看

全為了江蕙！費玉清砸大錢出手 江淑娜消失10年變這樣

江蕙唱一半地震！全場手機狂響「地牛翻身」 她現場緊張反應全曝光

影／聽江蕙演唱會 蔣萬安曝：岳父母聽到感動掉淚

相關新聞

耕興8月營收3.76億元

耕興（6146)於今日公告2025年8月合併營收為3.76億元，年減1.13％；累計前八月合併營收為29.81億元，年減...

中探針連接器 搶美國市場

探針供應商中探針（6217）連接器產品近期傳捷報，接連打進美系智慧眼鏡、無人機大廠，近期也傳出與美系大廠合作，運用Pog...

精測8月合併營收月增0.9% 強固AI優勢

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布8月合併營收4.14億元，月增0.9%，年增37%；前八月營收31.92億元，年...

大田8月營收年增28% 近一年新高

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（3）日公布8月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.85億元，創近一年...

樺漢金雞 金雨揮軍無人機

樺漢重要轉投資公司、博弈機台大廠金雨（4503）傳出，將與錦明合作投入無人機生產。業內指出，錦明近期推「VIPER」無人...

浩鼎揪伴 開發次世代ADC

浩鼎（4174）昨（3）日宣布，與圓祥生技簽署材料移轉暨技術開發協議（Material Transfer and Tec...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。