寬宏營收／江蕙演唱會挹注！8月8.7億元創新高 單季可望賺一個股本

江蕙演唱會挹注，寬宏藝術（6596）營收報喜。寬宏藝術4日公告，8月合併營收8.73億元，年增612.89%，繼7月營收高點後，再度寫下歷史新高；累計今年前八月營收24.59億元，年增100.98%。

寬宏藝術表示，8月營收大幅成長主要源於8月舉辦江蕙台北小巨蛋演唱會14場與日落大道音樂劇11場。另，9月節目尚有江蕙小巨蛋1場、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀台北6場，神不擲骰子樂隊1場等，單季營收獲利將再創新高。

法人指出，寬宏第3季共有23場江蕙演唱會，若以一場平均票房5,000萬元算，合計營收可貢獻約11.5億元，預期第3季獲利可大賺一個股本，單季EPS可達10元，預估全年EPS可達17元，創下歷史新高。

法人認為，寬宏配息大方，且去年超額配息，今年營運可期下，股利政策將成為市場焦點。

展望第4季，寬宏藝術表示，節目有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋演唱會1場、盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場、曾沛慈北流演唱會1場，Kacey Musgraves 演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會 1場、羅志祥台北小巨蛋演唱會2場，整體下半年營收獲利有望超越上半年。

寬宏藝術今年受惠天后江蕙演唱會與悲慘世界音樂劇，營收獲利大幅提升。寬宏藝術表示，明年仍有大型音樂劇與多場流行演唱會的規劃，而歌迷期盼的二姊演唱會加場，團隊也在積極申請場地中。