快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

耕興8月營收3.76億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興總經理特助周煒哲。圖／本報系資料照片
耕興總經理特助周煒哲。圖／本報系資料照片

耕興（6146)於今日公告2025年8月合併營收為3.76億元，年減1.13％；累計前八月合併營收為29.81億元，年減2.25％。

耕興表示，全球正掀起「百鏡大戰」，AI 眼鏡成為新世代終端裝置焦點。Meta 與 Ray-Ban 合作智慧眼鏡銷量突破260萬副並計畫大幅擴產，Google 積極研發 Android XR AI 智慧眼鏡，聚焦即時翻譯與物件辨識。由於AI眼鏡天線設計接近人體或頭部，其 SAR（電磁波人體吸收率）測試異常複雜，產品設計要同時符合美國及歐盟嚴格法規並不容易。耕興憑藉多年在手機、平板與穿戴式產品的 SAR 檢測經驗，協助美中台客戶順利通過合規測試，已成為國際大廠首選的專業實驗室。

耕興指出，歐盟自2025年8月起強制實施 EN 18031 資安檢測，法規涵蓋網路防護、個資隱私與金融交易安全等三大面向。智慧型手機與 AI 手機必須進行通訊加密、韌體完整性、金鑰管理與隱私防護等測試，而高階網通設備如Wi-Fi 7路由器，需額外通過流量篩檢、固件防護與入侵防禦檢測，特別是企業用路由器及電競專用路由器，更須滿足嚴格的防駭要求。

耕興進一步表示，隨著 EN 18031 正式上路，耕興資安檢測接單超乎預期，客戶已排單至年底，公司正積極擴編資安人員以因應暴增需求。此外，台灣標準檢驗局已制定草案，預計2027年初強制上述產品資安檢測。AI伺服器檢測業務方面，近兩三年都持續在接單測試，但由於建設及營運成本高，案件價格低，目前暫無擴充新產能計畫。

延伸閱讀

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

材料揪伴 強攻AI眼鏡

相關新聞

耕興8月營收3.76億元

耕興（6146)於今日公告2025年8月合併營收為3.76億元，年減1.13％；累計前八月合併營收為29.81億元，年減...

中探針連接器 搶美國市場

探針供應商中探針（6217）連接器產品近期傳捷報，接連打進美系智慧眼鏡、無人機大廠，近期也傳出與美系大廠合作，運用Pog...

精測8月合併營收月增0.9% 強固AI優勢

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布8月合併營收4.14億元，月增0.9%，年增37%；前八月營收31.92億元，年...

大田8月營收年增28% 近一年新高

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（3）日公布8月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.85億元，創近一年...

樺漢金雞 金雨揮軍無人機

樺漢重要轉投資公司、博弈機台大廠金雨（4503）傳出，將與錦明合作投入無人機生產。業內指出，錦明近期推「VIPER」無人...

浩鼎揪伴 開發次世代ADC

浩鼎（4174）昨（3）日宣布，與圓祥生技簽署材料移轉暨技術開發協議（Material Transfer and Tec...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。