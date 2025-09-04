耕興營收／8月3.7億元 資安檢測接單超乎預期、排單至年底

耕興（6146）於4日公告2025年8月合併營收為新台幣3.76億元，較去年同期減少1.13％；累計2025年1至8月合併營收為新台幣29.81億元，較去年同期減少2.25％。

耕興表示，全球正掀起「百鏡大戰」，AI 眼鏡成為新世代終端裝置焦點。Meta 與 Ray-Ban 合作智慧眼鏡銷量突破 260 萬副並計劃大幅擴產，Google 積極研發 Android XR AI 智慧眼鏡，聚焦即時翻譯與物件辨識。由於 AI 眼鏡天線設計接近人體或頭部，其 SAR（電磁波人體吸收率）測試異常複雜，產品設計要同時符合美國及歐盟嚴格法規並不容易。耕興憑藉多年在手機、平板與穿戴式產品的 SAR 檢測經驗，協助美中台客戶順利通過合規測試，已成為國際大廠首選的專業實驗室。

耕興指出，歐盟自 2025 年 8 月起強制實施 EN 18031 資安檢測，法規涵蓋網路防護、個資隱私與金融交易安全等三大面向。智慧型手機與 AI 手機必須進行通訊加密、韌體完整性、金鑰管理與隱私防護等測試，而高階網通設備如 Wi-Fi 7 路由器，則需額外通過流量篩檢、固件防護與入侵防禦檢測，特別是企業用路由器及電競專用路由器，更須滿足嚴格的防駭要求。隨著 EN 18031 正式上路，耕興資安檢測接單超乎預期，客戶已排單至年底，公司正積極擴編資安人員以因應暴增需求。此外，台灣標準檢驗局已制定草案，預計2027年初強制上述產品資安檢測。AI伺服器檢測業務方面，近兩三年都持續在接單測試，但由於建設及營運成本高，案件價格低，目前暫無擴充新產能計劃。