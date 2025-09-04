禾榮科順利完成競價拍賣方式辦理承銷

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

禾榮科（7799）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，禾榮公司辦理競價拍賣股數11,375仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月4日上午10點於臺灣證券交易所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果如下：

最低得標價格：668.88元

最高得標價格：873.00元

得標加權平均價格：720.93元

相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

