銳澤公告自結7月EPS 0.59元 獲利2,000萬元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

銳澤（7703）因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，4日應櫃檯買賣中心通知公布相關財務訊息，今年7月合併營收1.8億元，年增72%。稅後純益2,000萬元，年增71%；每股稅後純益0.59元。

銳澤今天股價下跌17.5元，成交量548張，收268元。銳澤9月1日股價曾經帶量於盤中衝上310元的高點，後收284.5元。相較於8月25日的216元低點，股價漲幅逾43%；若與4日收盤價268元相較，近八個交易日的漲幅也有24%。

銳澤總經理周谷樺日前於法說會中，釋出對今年下半年營運及獲利表現審慎樂觀看法。周谷樺表示，銳澤積極配合半導體客戶布局海外市場，繼日本、新加坡之後，旗下美國RayZher Technology USA INC.子公司已於8月7日開幕，顯示銳澤國際化布局再邁出重要一步，並展開當地專業團隊布建、招募培訓體系與在地供應鏈夥伴，以強化既有客戶未來在地即時服務的能力，並積極展開在地業務推進，擴大接單布局。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今年7月合併營收達1.8億元，年增71.4％，續創歷年同期新高。累計今年前七個月合併營收13.57億元，年增42.1％，同步刷新歷年同期新高記錄。

