銳澤公告自結7月EPS 0.59元 獲利2,000萬元
銳澤（7703）因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，4日應櫃檯買賣中心通知公布相關財務訊息，今年7月合併營收1.8億元，年增72%。稅後純益2,000萬元，年增71%；每股稅後純益0.59元。
銳澤今天股價下跌17.5元，成交量548張，收268元。銳澤9月1日股價曾經帶量於盤中衝上310元的高點，後收284.5元。相較於8月25日的216元低點，股價漲幅逾43%；若與4日收盤價268元相較，近八個交易日的漲幅也有24%。
銳澤總經理周谷樺日前於法說會中，釋出對今年下半年營運及獲利表現審慎樂觀看法。周谷樺表示，銳澤積極配合半導體客戶布局海外市場，繼日本、新加坡之後，旗下美國RayZher Technology USA INC.子公司已於8月7日開幕，顯示銳澤國際化布局再邁出重要一步，並展開當地專業團隊布建、招募培訓體系與在地供應鏈夥伴，以強化既有客戶未來在地即時服務的能力，並積極展開在地業務推進，擴大接單布局。
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今年7月合併營收達1.8億元，年增71.4％，續創歷年同期新高。累計今年前七個月合併營收13.57億元，年增42.1％，同步刷新歷年同期新高記錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言