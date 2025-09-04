法人上修振曜全年營收獲利 目標價喊至167元

電子書閱讀器廠振曜（6143）第2季營運動能強勁，但遭逢匯率因素干擾，每股稅後純益（EPS）為0.45 元，不過市場多已將匯損視為帳面損益，且法人看好振曜訂單滿至年底，輔以大尺寸挹注，2025年EPS上修至9.3元，同步上修目標價至167元，維持「買進」評等。

國內投顧法人表示，振曜目前電子紙閱讀器訂單將滿載至年底，目前下單量較去年成長近三成，主要受惠電子書換機需求延續，預期營運動能逐季增長；同時，大尺寸電子紙專案導入，預期將於下半年放量，貢獻中低個位數營收比重，考量營運展望正向，上修振曜2025年營收至90.8億元、年增22.5％（原估88億元），儘管受第二季匯率逆風，略為下修全年毛利率至22.3％，但反映營運上修，同步上修稅後淨利至8億元、年增26.7％，EPS 9.3元（原估9元）。

換言之，振曜雖第二季獲利不如預期，在電子書進入產業旺季下，法人認為，下半年營運動能強勁且訂單能見度高，大尺寸也即將開始挹注，依舊上修全年的獲利預估，

觀察振曜股價近來表現強勢，從波段低點110.5元開始拉升，4日盤中最高推上146元、站穩短中長期均線之上，逼近去年8月的歷史前高159.5元。儘管短線上技術指標過熱進入高檔超買區，法人仍看好振曜基本面動能挹注。