高盛點讚 旺矽 AI AISC 動能將延續 評等「買進」

旺矽（6223）近日股價創高後進入修正，不過仍持續守穩，量能並無明顯波動，外資高盛於最新報告中表示，對AI需求持樂觀態度，並預計AI ASIC業務將持續成為2026年的強勁成長動能 。除了探針卡，CPO測試設備的機會同樣為動能，整體而言，依舊維持「買進」、目標價1,420元。

高盛表示，在目前新的AI ASIC專案，其探針卡的平均針數已從上一代的20,000-25,000根增加到30,000根以上 。此外，MEMS針腳的平均售價比VPC高出至少20-30%，測試產業中不斷成長的單價將為相關廠商帶來新獲利成長。

高盛指出，旺矽在VPC市場中佔據主導地位，是AI ASIC的主要供應商，該業務在2024年佔總營收超過20%。而在MEMS市場旺矽已成功為AI ASIC secured兩個MEMS專案，並預期在2026年將取得主導的市佔率。

另外，共同封裝光學（CPO）將成為旺矽的新機會，高盛表示，旺矽是唯二能提供整合方案，同時測試光學與電子訊號的供應商之一。目前已開發出專為CPO測試設計的雙面探針機，正在客戶驗證中。

產能部分，旺矽2025年積極擴充MEMS針腳的產能，從年初的每月40萬根增加到第三季的60萬根，並在年底加速達到100萬根 。甚至將2026年的計畫提前，目標是在2026年第1季底將MEMS針腳產能進一步擴大至200萬根 。