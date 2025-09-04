受惠美系客戶訂單放量 高技股價再創歷史新高
高技（5439）近日股價勁揚，沿五日線攀升，4日盤中一度拉升至331.5元，創下歷史新高價，法人表示，高技2025年受惠美系客戶ASIC sever訂單放量，產品組合大幅度改變，2026年將持續受惠AI趨勢成長，預估第3季營收繼續維持雙增。
展望2025年、2026年，高技受惠網通大客戶交換器、美系CSP客戶ASIC sever主板取得一定市佔率，因多層板之層數不斷向上提升，使公司現有產能不敷使用，高技將繼2025年擴充3成產能後，2026年再擴充2-3成產能，顯見訂單把握度高，高階產品占比增加亦將使產品組合持續優化。
法人指出，在亞馬遜（AWS）Trainium2 AI伺服器加單、ASIC AI 伺服器採用多層暨高階材料趨勢下，將帶動供應廠商家數擴大，台廠 PCB 評價有機會隨之上揚，其中看好台光電（2383）、金像電（2368）、高技外， 金居（8358）及台燿（6274）皆有機會陸續切入AWS 伺服器供應鏈。
