漢磊連二日漲停 技術平台升級市場大力按讚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

碳化矽（SiC）代工廠漢磊（3707）利多持續發酵，技術平台升級帶動市場高度關注，4日再度攻上漲停板54.2元，連續第二日亮燈，盤中爆量逾2.6萬張，資金明顯聚焦，市場大力按讚。

漢磊2日宣布推出第四代平面型MOSFET技術平台（G4製程平台），相較2024年推出的G3平台，新一代技術可縮小晶片面積約20%，導通電阻（Ronsp）亦改善約20%，並已完成完整客戶可靠度驗證，有助進一步提升功率密度與整體效能。總經理劉燦文表示，G4平台效能已達國際IDM大廠水準，可望協助客戶在效能與成本間取得最佳平衡。

新平台應用範圍除既有的太陽能逆變器、儲能系統外，也同步支援AI伺服器高效電源管理與電動車功率模組。法人指出，漢磊藉由G4平台切入更多高成長應用，具備強勁升級效益，利於搶占下世代化合物半導體市場先機。

漢磊目前為全球首家同時具備GaN與SiC代工能力的業者，在化合物半導體領域深耕超過15年，擁有一座4/5吋及兩座6吋晶圓廠。雖上半年仍受終端庫存調整干擾，惟隨著市況回溫與先進製程導入，下半年營運可望逐步回升，法人看好後市動能可期。

