湯石營收／8月6,339萬元、年月雙減 受景氣低迷影響

湯石照明（4972）3日公布8月營收6,339萬元，月減8.29%，與去年同期相比則大幅年減46.99%，營收表現低於預期。累計今年前8月營收約6.06億元，年減21.86%。

湯石表示，營收不如預期主要是受到景氣低迷影響，特別是中國大陸內銷市場疲軟，加上歐洲市場因俄烏戰爭及關稅等因素，客戶訂單趨於觀望。面對短期營運挑戰，公司已積極調整產品策略，並布局新產品開發，期待市場回溫時能透過新品挹注營收與獲利。

儘管短期營運受到衝擊，湯石照明仍看好LED照明產業長期發展，並認為景氣低迷是轉機，已持續投入研發。同時，公司也正透過資產活化與興建自有辦公室等措施，進行營運體質調整，以健康的現金水位為基礎，為未來市場復甦做好準備。