浩鼎揪伴 開發次世代ADC

浩鼎（4174）昨（3）日宣布，與圓祥生技簽署材料移轉暨技術開發協議（Material Transfer and Technology Development Agreement, MTA），雙方將合作開發次世代雙抗ADC（Antibody-Drug Conjugate）。

根據協議，圓祥將提供雙特異性抗體（Bispecific Antibody, BsAb），浩鼎則運用 GlycOBI醣鍵結技術平台，結合 EndoSymeOBI雙功能酵素與HYPrOBI高親水性連接子技術來開發此一雙抗ADC，交付圓祥評估後續開發潛力，並探討ADC技術進一步的授權合作機會。

浩鼎執行長王慧君表示，很高興能與圓祥展開合作。結合雙方的研發優勢，將有助於共同推進次世代雙抗ADC的開發。浩鼎期待這項合作不僅展現台灣本土生技公司合作與互助精神，同時也有利於台灣生技產業在雙抗和ADC領域的進步與發展，推動創新治療的發展，並為患者帶來更多治療選擇。

浩鼎表示，公司本身的研發核心就是聚焦於ADC的開發，透過專利的Obrion次世代藥物偶聯技術平台，實現多種抗體-藥物偶聯物（ADCs）的多樣化模式。此平台整合專有的偶聯和連接子技術如GlycOBI、GlycOBI DUO、EndoSymeOBI、HYPrOBI與新型的半胱胺酸偶聯技術ThiOBI推進次世代ADC解決方案。

基於上述尖端技術平台，浩鼎亦已建立臨床及臨床前產品線，其中臨床階段包含OBI-902與第一代半胱胺酸鍵結 TROP2 ADC OBI-992等候選藥物。浩鼎正推進全球首創cMET x HER3雙抗雙藥，並透過授權與合作，持續創造價值。