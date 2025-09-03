樺漢金雞 金雨揮軍無人機

樺漢重要轉投資公司、博弈機台大廠金雨（4503）傳出，將與錦明合作投入無人機生產。業內指出，錦明近期推「VIPER」無人機，擬擴大國際市場布局，未來錦明的無人機可望交由金雨的彰濱廠生產出貨。

據了解，金雨本身是國防工業大廠漢翔的供應商之一，而大股東之一的樺漢也是其大客戶之一，顯示金雨在軍工、AI領域均有具體成果，加上今年博弈機台出貨月月高升，法人認為，營運後市可期。

國防部將啟動近5萬架五款無人機標案，身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」成員的錦明，也計畫參與競標。另一方面，錦明的無人機現正陸續送樣測試中 ，今年底即就有機會出貨，貢獻營收。

錦明去年8月初與創未來科技簽約合作協議，宣告錦明成為創未來「無人機防禦系統」的經銷商，雙方將攜手進一步拓展無人機市場版圖，據悉，金雨也將在其中扮演關鍵角色。

錦明近期在其公司官網中，大秀最新研發的高性能自殺無人機「VIPER」，強調符合美國《國防授權法案（NDAA）》規範，採用去紅化供應鏈策略，致力於擺脫對中國市場與技術的依賴，確保產品安全性與可靠性。

這款無人機採軍用級設計，賦予優異的飛行穩定性與戰場適應性，適用於各類防禦與戰略應用。此外，機身材質經過嚴格選用，具備快速量產特性，能滿足大規模部署需求，縮短交貨週期，有效提升作戰效率。

紡織廠大宇去年8月公告以總價2.16億元、認購錦明私募普通股1.25萬股，持股比例高達14.53%，成為錦明最大股東；大宇隨後又於9月公告投下1.16億元，認購金雨私募普通股3,000張，持比例4.52%，躍居居金雨第四大股東。