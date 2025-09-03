中探針連接器 搶美國市場
探針供應商中探針（6217）連接器產品近期傳捷報，接連打進美系智慧眼鏡、無人機大廠，近期也傳出與美系大廠合作，運用Pogo Pin特性滿足客戶在模組更換等場域，透過獨特連接器技術滿足多軸關節運動，大啖AI、無人機相關商機。
中探針從彈簧探針與連接器起家，近年推進到半導體封測與高功率連接器，力求提升產品含金量與毛利結構，先前公司表示，成功進入無人機鏡頭連結器供應鏈。
針對當前最夯的機器人，供應鏈透露，機器人多採用模組化設計，Pogo Pin的磁吸特性可以幫助機器人自行達成模組間的更換，如機器人電池與充電底座，可通過磁吸方式快速對接。
中探針也持續耕耘穿戴裝置，隨著美系手機大廠新品即將問世，出貨進入旺季，將加持下半年營運。
