精測8月營收4.14億元 年增37%

精測（6510）今（3）日公布2025年8月合併營收4.14億元，月增0.9%，年增37%；累計今年前八月合併營收31.92億元，年增達59.7%。

精測表示，8月營收成長主要受惠於客戶次世代手機旗艦晶片（AP）以及人工智慧（AI）相關晶片的測試需求增溫所致。隨著客戶產品升級與新應用的推廣，中華精測持續看好手機與 AI 領域的長期市場機會。此外，本公司以 AI 為核心的 iSD 智慧設計平台已應用於正式案件，將可縮短設計週期、提升效率，加快客戶產品上市時程，進一步鞏固在高階智慧型手機與 AI 市場的競爭優勢。

展望AI Agent 時代來臨，市場對於高效能的測試解決方案渴求日益迫切，中華精測將持續投入高階應用處理器（AP）、人工智慧（AI）、記憶體（Memory）及無線射頻 ( RF ) 等相關應用領域之探針卡研究與發展，並於9月 10-12日在台北國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）期間，於南港展覽館一館 K 2676 攤位展示全系列探針卡與晶圓測試介面解決方案。

精測表示，將在展會首日發表以 AI 驅動的全流程探針卡解決方案，展現本公司多年來專注AI Agent先進技術的鑽研成果；展會次日則受主辦單位邀請於先進測試論壇 ( Advanced Testing Forum ) 以「Probe Card with Precision, Powered by AI」為題，說明 AI 智慧設計平台如何協助客戶快速完成產品設計並縮短交付時間，以提升客戶產品競爭力。