大田營收／8月4.86億元為近一年新高 月增14.7%、年增27.9%

大田（8924）8月合併營收4.86億元，月增14.77%，年增27.95%，為近一年的新高，呈現淡季不淡的業績表現；大田表示，與主要客戶持續有著長期密切的合作關係，無論是美系或日系的客戶開發案仍持續不斷地進行中，更在新客戶開拓經營上有不錯的亮眼進展。

大田表示，展望未來，對業績維持審慎樂觀的態度，目前來看，下半年訂單滿載，下半年業績一定會比上半年好。

大田指出，公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠很順利，承租的B廠已準備量產，自建的A廠原預計一年完工，也在8月底提前做好本體建設，進行封頂儀式，目前進展相當順利，將於明年開出新產能；另外，江西贛州廠，因人員穩定，生產效率好，是高爾夫球具製造生產的最佳基地。