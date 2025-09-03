精測營收／8月4.14億元、年增37% 持續看好手機與AI領域

測試介面廠精測（6510）3日公布2025年8月營運成果，單月營收4.14億元，較前一個月成長0.9%，較去年同期大幅提升37%。累計今年前8個月營收達31.92億元，較去年同期成長59.7%。

精測指出，8月營收成長主要受惠於客戶次世代手機旗艦晶片（AP）以及人工智慧（AI）相關晶片的測試需求增溫所致。

精測進一步說，隨著客戶產品升級與新應用的推廣，持續看好手機與 AI 領域的長期市場機會。此外，公司以AI為核心的 iSD 智慧設計平台已應用於正式案件，將可縮短設計週期、提升效率，加快客戶產品上市時程，進一步鞏固在高階智慧型手機與 AI 市場的競爭優勢。

展望AI Agent 時代來臨，市場對於高效能的測試解決方案渴求日益迫切，精測將持續投入高階應用處理器（AP）、人工智慧（AI）、記憶體（Memory）及無線射頻 ( RF ) 等相關應用領域之探針卡研究與發展，並於2025年9月10-12日在台北國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）期間，於南港展覽館一館K2676攤位展示全系列探針卡與晶圓測試介面解決方案。