大田營收／8月4.85億元創一年新高、年增28% 下半年接單滿載

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）3日公布8月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.85億元，創近一年新高，年增28%。該公司並指出，下半年接單已達滿載水準，一定會比上半年好。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注上月營收表現。

8月營收達4.85億元，創近一年新高，年增28%；累計今年前八月營收為27.94億元，年減16.5%。

該公司並指出，在A廠方面，目前工程進度也相當順利，原本需要一年完成工程，可縮短到8到10個月，日前剛封頂，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田並重申擴張越南產能的同時，現有的中國大陸江西廠仍為公司重要生產據點，未因轉單策略而被邊緣化。江西廠擁有完整的生產線與管理系統，未來將主力供應日本、歐洲等非美國市場，與越南廠區同步作為分工互補的全球製造體系。

