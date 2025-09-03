系統電營收／8月2.56億元、月增4% 前八月年增4.54%創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

系統電（5309）公布8月合併營收2.56億元，月增4%、年增6.1%，累計今年前八月營收22億元，年成長4.54%，為同期新高。

系統電表示，除了工業強固電腦（IPC）持續放量外，無人機新專案出貨美國偵防應用，加上UPS電源系統穩健成長，合計營收逼近五成。惟TPMS成長動能相對保守的情況，系統電產品組合已逐漸轉為以高附加價值業務為主軸，法人表示，全年表現有望創新高。

此外，系統電投資加百裕（3323）啟動策略合作，增強雙方研發產品技術競爭力。加百裕3日召開股東臨時會改選二席董事、一席獨立董事，將由系統電派任。加百裕總經理林才富上任將著重在BBU及無人機的電機、電控與電池三大領域展開整合。

系統電表示，由於加百裕在無人機電池模組領域有長期耕耘基礎，此次雙方攜手合作擴大導入BBU及無人機應用新客戶。尤其針對工業與公共安全型無人機的需求日益提升，預期未來有助推升接單規模、聯合採購力、與技術滲透率。

系統電無人機解決方案著重在電子電控運算及整機製造能力，涵蓋搭載Qualcomm QCS6490與8550處理器的高效能飛行載具，以及自主開發的地面控制系統（GCS），配合客製化電池模組完整產品線，主要聚焦於公共安全、地形巡檢、軍工偵測等高環境負荷應用場景。

除無人機外，BBU產品線也已接近完成驗證，預計第4季底貢獻營收，待美國德州新廠完成產線整備後，將加入量產行列，為明年多項新案提供穩定的生產動能。

營收 無人機 電池模組

