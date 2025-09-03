印能科技上櫃僅半年多 股價大怒神一度腰斬、近日再陷千元保衛

印能科技（7734）在去年3月14日登錄興櫃時，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股，今年2月26日以承銷價1,250元掛牌上櫃，掛牌後曾衝達1,595元，但隨後走跌4月間曾下探至794元，股價出現腰斬，隨後再往上拉升，3日再面臨千元保衛戰。

印能科技上櫃前公開申購的承銷張數僅382張，但卻吸引80,408人參與抽籤，由於合格件數為67,142件，中籤率0.56%；掛牌上櫃首日以1,540元開出，順利展開蜜月行情，一舉為上市櫃公司千金股添新血，再現16千金，當日盤中高點曾達1,590元，終場收在1,560元。

印能科技上櫃第二天仍是上漲表現，高點曾達1,595元， 收在1,580元，但之後就開始走跌，股價跌破承銷價，4月11日盤中下探至794元，距高點價位呈現腰斬，不到2個月高低價跌幅50.21%；幸好股價探底後逐步往上拉升，7月22日衝達1,425元。

印能科技去年度股利合計達24.28元， 包括現金股利21.72元， 股票股利2.565元， 7月29日除權息，目前仍未填權息，且近日再出現千元保衛戰，9月1日跌破千元收在996元，2日回到1,000元收盤，3日以1,010元開出，一度跌至997元， 終場收在平盤的1,000元。

印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達8成。