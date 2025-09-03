連接線族群掀比價效應 鴻呈目標價喊上171元

連接線廠受惠AI高速傳輸需求，指標股貿聯-KY（3665）近日一度站上千元關卡，帶動連接線相關族群掀起比價效應，法人指出，鴻呈（6913）除了暫以北寧新廠來滿足訂單，2026下半年河內廠加入更將推升高速線產能明顯放大，高毛利產品占比有望來到5成以上，因此給予「買進」評等，目標價171元。

國內投顧法人表示，各大雲端服務業者積極投資資料中心，伺服器建置需求大增。根據Digitimes的預估，AI伺服器已佔2025年整體伺服器市場的13％，帶動高速傳輸的需求大增，另外世代的升級也將推動線束的價格提升。

綜合評估，法人預估鴻呈2025年每股稅後純益（EPS）5.32元、2026年EPS 9.52元，當前本益比參考同業歷史區間並不算高，且考量在整體市場高速成長下，鴻呈也積極布局相關產能，公司的產業競爭對手主要為Ampheno、Molex、信邦（3023）、貿聯-KY、佳必琪（6197）等。

觀察鴻呈近日股價急拉，受惠連接器相關族群拉抬的比價效應，鴻呈也穩步站回所有均線之上，昨日創下波段新高至154元後雖引發獲利了結賣壓，3日早盤則一度黑翻紅，低接買盤踴躍，後市表現仍可期待；技術面上，短線日KD指標進入高檔、可能使股價轉趨震盪，但法人仍看好鴻呈的基本面動能。

鴻呈今年上半年的工業應用16％、伺服器與資料存取26％、醫療設備儀器3％、車載與車聯網6％、5G/Wi-Fi通訊應用22％、其他9％、機能材料18％。生產據點目前以中國為主占8成、越南為輔佔2成，在NCNT的趨勢下將逐步提高越南產能比重至5成。