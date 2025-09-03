新應材7月 EPS 0.95元 環宇0.09元

新應材（4749）因近日有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益0.88億元，年增34%，每股純益0.95元。

新應材近期股價從8月20日收盤價662元附近起漲，帶量連八漲，9月1日收835元，八個交易日漲幅逾26%。昨天下跌18元，成交量4,643張，收817元。

新應材成立於2003年，初期以生產面板產業所需光阻劑及清洗劑為主，顯示器相關營收比重曾高達98%。該公司2018年展開轉型半導體特化材料，如今主力產品為半導體先進製程光阻周邊表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

新應材強調，除持續與晶圓廠客戶合作生產半導體先進製程關鍵材料如Rinse表面改質劑、BARC底部抗反射劑、EBR洗邊劑知外，另有多項前段微影材料開發中。

【記者陳昱翔／台北報導】三五族半導體廠環宇-KY（4991）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（2）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益1,000萬元，每股純益0.09元，較去年同期轉虧為盈，營運表現大幅改善。

環宇受惠光通訊需求激增，帶動近期股價強勢，從底部73.3元附近起漲，一路向上狂飆，最高一度來到185.5元，之後逢高拉回，昨日小漲1元，收165.5元，6月以來波段漲幅高達125.7%。

環宇上半年仍虧損，每股淨損0.57元。環宇總執行長暨總裁安寶信曾於法說會指出，光通訊成長的趨勢已銳不可當，預料下半年將會優於上半年，營運將加速回溫。

據悉，環宇今年資本支出約800萬美元（約新台幣2.39億元），目前每月PD產能約為2,000萬顆，因應市場需求，明年將進一步擴張。

此外，針對CW Laser產品進度，環宇指出，目前持續驗證中，預計年底前會量產出貨，目前已規劃CW Laser產品的後段製程將設於台灣，主要負責後段封裝測試作業，正積極在新竹尋找適合的場地設廠。