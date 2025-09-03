宏捷科8月營收月增5% 明基材增2%
砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告8月營收3.75億元，月增5.9%，與去年同期相當；前八月營收24.74億元，年減26.7%。
法人表示，隨著科技業傳統旺季來臨，不少智慧手機品牌廠爭相推出新品，有助宏捷科近期營收止跌回升，但相較過往，今年成長幅度較為有限，仍需端看終端市場需求而定。在美國關稅政策未明朗之前，終端消費市場依然充滿高度不確定性。
【記者劉芳妙／台北報導】偏光片廠明基材（8215）昨（2）日公布8月營收15.24億元，攀上四個月來高點，月增2%，年減1.56%；前八月營收120.17億元，年減0.64%。
針對偏光片市況，明基材日前表示，本季顯示器市場旺季不旺，將進一步優化產品結構，預期調整期還要二至三季；醫療應用因關稅因素，下游客戶觀望，上半年成長趨緩，下半年將改善。
