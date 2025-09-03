崴寶、君曜上櫃案 將審議

櫃買家族即將再添上櫃準新兵。櫃買中心預計4日、5日召開上櫃審議委員會，分別審議崴寶（7744）、君曜上櫃申請案。

崴寶主要從事金屬沖壓、塑膠射出成型及組裝的電子專業供應鏈EMS廠，主要提供美國市場新創企業機構整合解決方案。董事長為姚旭初，推薦證券商是元富、中國信託、凱基等證券公司，申請時資本額2.87億元。

崴寶2024年度合併營收為14.78億元，稅後淨利為3億元，每股稅後純益（EPS）為10.66元，賺超過一個股本。2025年上半年度合併營收為10.63億元，稅後淨利為2.07億元，EPS為7.19元，獲利較前一年提升。

君曜主要從事影像訊號處理橋接IC及高感度觸控IC的設計及銷售，董事長為林澤琦，推薦證券商是永豐金、元大及兆豐等證券公司，申請時資本額2.71億元。

君曜2024年度合併營收為4.54億元，稅後淨利為1.41億元，EPS為5.11元。2025年上半年度合併營收為2.37億元，稅後淨利為1,547萬元，EPS為0.57元。