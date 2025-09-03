晟田7月 EPS 0.27元

晟田（4541）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布相關財務業務等重大訊息，自結7月獲利0.18億元，年減51%，每股稅後純益為0.27元。法人看好該公司軍工業務接單前景。

依據晟田公布7月財務數字，單月營收為1.4億元，相較去年同期的1.19億元，成長18%；惟稅前盈餘為0.22億元，比去年同期的0.47億元，衰退53%；稅後純益0.18億元，年減51%，每股稅後純益為0.27元。

就今年前景，法人表示，晟田持續投入軍工業務，加上航太大廠空巴、波音，預期今年交機狀況都會較去年轉好，起落架等零件出貨看增，樂觀看待該公司今年獲利可望升溫。以軍工業務為例，行政院編列明年國防預算達到GDP3%以上，在「國機國造」政策下，將可為身為軍工概念股的晟田營運大大加分。

在航太業務方面，法人並表示，空中巴士受引擎、機身結構和機艙設備等零組件供應鏈問題影響，先前調降2024年獲利和飛機出貨量等預測。2024全年飛機交付量從原先預期約800架調降至770架，並延後A320長期交機展望，從原先2026年交機75架A320，遞延至2027年交機75架。