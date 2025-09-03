快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

晟田7月 EPS 0.27元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

晟田（4541）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布相關財務業務等重大訊息，自結7月獲利0.18億元，年減51%，每股稅後純益為0.27元。法人看好該公司軍工業務接單前景。

依據晟田公布7月財務數字，單月營收為1.4億元，相較去年同期的1.19億元，成長18%；惟稅前盈餘為0.22億元，比去年同期的0.47億元，衰退53%；稅後純益0.18億元，年減51%，每股稅後純益為0.27元。

就今年前景，法人表示，晟田持續投入軍工業務，加上航太大廠空巴、波音，預期今年交機狀況都會較去年轉好，起落架等零件出貨看增，樂觀看待該公司今年獲利可望升溫。以軍工業務為例，行政院編列明年國防預算達到GDP3%以上，在「國機國造」政策下，將可為身為軍工概念股的晟田營運大大加分。

在航太業務方面，法人並表示，空中巴士受引擎、機身結構和機艙設備等零組件供應鏈問題影響，先前調降2024年獲利和飛機出貨量等預測。2024全年飛機交付量從原先預期約800架調降至770架，並延後A320長期交機展望，從原先2026年交機75架A320，遞延至2027年交機75架。

航太 空巴

延伸閱讀

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

龍德造船7月 EPS 0.24元

相關新聞

格棋攻碳化矽 第4季登興櫃

繼化合物半導體廠漢磊（3707）與大股東世界先進攜手建置8吋碳化矽（SiC）晶圓製造，該領域又有新兵加入，格棋化合物半導...

大研生醫申購熱 9月3日抽籤 預估一張賺逾14萬元

專注臨床實證保健品的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，已完成為期三天公開申購作業，預計9月9日掛牌上市。此次申購反...

新應材7月 EPS 0.95元 環宇0.09元

新應材（4749）因近日有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益0.88億元，年增...

宏捷科8月營收月增5% 明基材增2%

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告8月營收3.75億元，月增5.9%，與去年同期相當；前八月營收24.74億元...

潤德滿手單 營運喊衝

潤德（6881）昨（2）日召開法人說明會，潤德指出，國內室內裝修市場動能強勁，截至目前為止，今年新增訂單已達15筆，總金...

晟田7月 EPS 0.27元

晟田（4541）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布相關財務業務等重大訊息，自結7月獲利0.18億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。