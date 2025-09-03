潤德滿手單 營運喊衝
潤德（6881）昨（2）日召開法人說明會，潤德指出，國內室內裝修市場動能強勁，截至目前為止，今年新增訂單已達15筆，總金額約13.3億元，在手工程金額達約52億元，上半年已認列29億元，尚未認列23億元。
潤德表示，受惠國際級企業來台設立總部、公辦都更與危老重建政策推動，以及住宅與商辦空間翻新需求增加，據財政部資料，2018年至2024年最後修整工程業營業額呈現穩定成長態勢，去年銷售額達6,641億元，年增17%，在台灣室內裝修市場持續成長下，也帶動整體產業動能向上。
潤德指出，在此有利環境下，公司展現穩健成長力道，挹注今年營運，第2季稅後純益6,946萬元，年增42.4%，每股純益4.63元；今年上半年稅後純益1.27億元，年增39.5％，每股純益8.51元。
展望未來，潤德表示，持續積極參與交通運輸軌道聯合開發計畫，承攬商場、辦公大樓及高端住宅公共設施等大型專案，成為營收的重要成長動能。
另外，同時順應經濟發展與消費升級趨勢，積極投入智能空間與複合式機能空間的設計建置，並持續拓展至藝文場館、科技廠辦與醫療機構等新興領域，透過創新多元的設計方案與精準細膩的施工品質，展現專業競爭優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言