大研生醫申購熱 9月3日抽籤 預估一張賺逾14萬元

專注臨床實證保健品的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，已完成為期三天公開申購作業，預計9月9日掛牌上市。此次申購反應熱烈，超過46萬人參與抽籤，可申購張數6,615張，中籤率1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫昨日收盤價格為305.5元，成立以來深耕保健營養品市場，瞄準三高保健市場商機，最看好魚油產品成長動能，業績穩健成長，開始啟動上市計畫，8月28日至9月1日展開三天申購日，將於今（3）日公開抽籤。

以昨日興櫃收盤價305.5元計算，中籤戶潛在獲利14.7萬元，也因此吸引46萬人熱烈參與申購。

大研生醫2025年上半年營收7.89億元，年增50.5%，稅後淨利1.43億元，年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元，近五年年均營收複合成長率（CAGR）88%。

大研生醫在電商保健食品銷售市場穩居第一，高濃度魚油更是市占率龍頭，下半年將迎來電商旺季，營收、獲利可望持續成長。

大研生醫董事長張家銘表示，掛牌上市後，公司將持續投入研發與國際布局，結合數位化營運模式與科學實證優勢，目標成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌，未來將持續秉持安全、有效、安心的核心理念，進行產品創新研發，並加速日本、澳洲等亞太市場拓展，透過七大戰略引擎布局，為投資人創造長期穩健報酬。