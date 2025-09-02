快訊

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

潤德法說會／室內裝修市場動能強 今年新接15筆訂單、總金額13.3億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

潤德（6881）2日召開法人說明會，潤德指出，國內室內裝修市場動能強勁，截至目前為止，今年新增訂單已達15筆，總金額約13.3億元，在手工程金額達約52億元，上半年已認列29億元，尚未認列23億元。

潤德表示，受惠國際級企業來台設立總部、公辦都更與危老重建政策推動，以及住宅與商辦空間翻新需求增加，據財政部資料，2018年至2024年最後修整工程業營業額呈現穩定成長態勢，去年銷售額達6,641億元，年增17%，在台灣室內裝修市場持續成長下，也帶動整體產業動能向上。

潤德指出，在此有利環境下，公司展現穩健成長力道，挹注今年營運，第2季稅後純益6,946萬元，年增42.4%，每股稅後純益4.63元；今年上半年稅後純益1.27億元，年增39.5％，每股稅後純益8.51元。

展望未來，潤德表示，持續積極參與交通運輸軌道聯合開發計畫，承攬商場、辦公大樓及高端住宅公共設施等大型專案，成為營收的重要成長動能。

另外，同時順應經濟發展與消費升級趨勢，積極投入智能空間與複合式機能空間的設計建置，並持續拓展至藝文場館、科技廠辦與醫療機構等新興領域，透過創新多元的設計方案與精準細膩的施工品質，展現專業競爭優勢。

潤德表示，秉持「以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維」的理念，從低碳、健康、機能、安全、舒適與服務六大面向出發，致力於提升環境生活品質，將美學與感官經驗融入設計與施工細節，透過高品質的一條龍服務，持續創造穩定獲利，成為空間設計與工程整合領域的領導品牌。

公辦都更

延伸閱讀

北市金華國中27棵校樹因這原因 護樹成功不砍了

虎尾眷村修復融入青年軍身影 老式桌椅門窗更具文青味

文青水園水資中心美學策展V2.0沉浸式體驗重新盛大開幕

屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

相關新聞

大研生醫公開申購吸引46萬人搶 中籤率僅1.44%

大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，1日完成為期三天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。大研生醫表示，此次申購反...

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

倚強科（3219）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月歸屬母公司淨利3,600萬元，...

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬...

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今...

永信建 8月營收減91%

永信建昨（1）日公告8月營收4,346萬元，年減91.4%；累計今年前八月營收14.51億元，年減80.9%。永信建旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。