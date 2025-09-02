潤德法說會／室內裝修市場動能強 今年新接15筆訂單、總金額13.3億元

潤德（6881）2日召開法人說明會，潤德指出，國內室內裝修市場動能強勁，截至目前為止，今年新增訂單已達15筆，總金額約13.3億元，在手工程金額達約52億元，上半年已認列29億元，尚未認列23億元。

潤德表示，受惠國際級企業來台設立總部、公辦都更與危老重建政策推動，以及住宅與商辦空間翻新需求增加，據財政部資料，2018年至2024年最後修整工程業營業額呈現穩定成長態勢，去年銷售額達6,641億元，年增17%，在台灣室內裝修市場持續成長下，也帶動整體產業動能向上。

潤德指出，在此有利環境下，公司展現穩健成長力道，挹注今年營運，第2季稅後純益6,946萬元，年增42.4%，每股稅後純益4.63元；今年上半年稅後純益1.27億元，年增39.5％，每股稅後純益8.51元。

展望未來，潤德表示，持續積極參與交通運輸軌道聯合開發計畫，承攬商場、辦公大樓及高端住宅公共設施等大型專案，成為營收的重要成長動能。

另外，同時順應經濟發展與消費升級趨勢，積極投入智能空間與複合式機能空間的設計建置，並持續拓展至藝文場館、科技廠辦與醫療機構等新興領域，透過創新多元的設計方案與精準細膩的施工品質，展現專業競爭優勢。

潤德表示，秉持「以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維」的理念，從低碳、健康、機能、安全、舒適與服務六大面向出發，致力於提升環境生活品質，將美學與感官經驗融入設計與施工細節，透過高品質的一條龍服務，持續創造穩定獲利，成為空間設計與工程整合領域的領導品牌。