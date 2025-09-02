新應材自結7月 EPS 0.95元 獲利0.88億元、年增34%

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

特用化學品廠新應材（4749）因有價證券達公布注意交易資訊標準，2日應證券櫃檯買賣中心要求公布財務資訊，今年7月合併營收3.39億元，年增18%。單月稅後純益0.88億元，年增34%；每股稅後純益0.95元。

新應材8月20日股價收到662元的近期低點，其後帶量連八漲，至9月1日收盤價為835元，八個交易日股價漲幅逾26%。今天下跌18元，成交量4,643張，收817元。

新應材、南寶（4766）樹脂與信紘科（6667）於8月28日共同宣布，將合資成立新寳紘科技，投入半導體先進封裝用高階膠材市場。新寳紘資本額為新台幣5億元，新應材、南寶與信紘科將分別持股36％、34％與30％。

三方將整合各自優勢，新應材於半導體先進特化材料的產業網絡與專業知識、南寶在接著劑合成的核心技術，以及信紘科在高科技系統整合能力與研發塗布製程技術經驗，共同開發與推廣半導體先進封裝用高階膠帶。

新應材今年上半年合併營收21.12億元，年增36.3%。毛利率42.98%，年增8.54個百分點。稅後純益4.92億元，年增33.5%；每股稅後純益5.36元，交出營收、毛利率、稅後純益及EPS均刷新同期新高的好成績。

