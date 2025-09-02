興櫃股后新代9月17日掛牌上市 想賺31萬的抽籤紅包口袋得先有63萬

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

興櫃股后新代（7750）預計9月17日掛牌上市，2日啟動競價拍賣，投標底價525元，公開申購預計9月5日展開，每股承銷價暫定630元，以興櫃收盤價943元計算， 若是中籤可望獲利31.3萬元， 報酬率49.68%，不過想賺抽籤紅包也要有點口袋，先得準備63萬元來參加抽籤。

智慧製造解決方案廠新代競價拍賣自2日起至4日辦理，最低投標價525元， 競拍張數4,551張，9月8日開標；公開申購則是9月5日至9日進行，每股承銷價暫定630元，承銷張數1,287張，預計9月11日抽籤。

新代為興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁（7769），日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，躋身千金股，2日則是收在943元，與暫定的承銷價價差達313元，潛在報酬率達49.68%， 抽中可望獲利31.3萬元；不過，想抽高價股，口袋也要有錢，得先準備63萬元才能參加抽籤。

新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。

新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電（2330）自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。

興櫃 工業機器人

