大研生醫公開申購吸引46萬人中籤率僅1.44%

專注臨床實證保健品的大研生（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。此次申購反應熱烈，超過46萬人參與抽籤，可申購張數僅6,615張，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫在8月28日至9月1日展開3天的申購日，每股承銷價為158元，公開承銷張數共6,615張，將於3日公開抽籤。

以9月1日興櫃收盤價299元計算，中籤戶潛在獲利14.1萬元，報酬率達89.2%，也因此吸引了460,071人熱烈參與申購，反映市場對公司價值的高度認同。

大研生醫上半年繳出漂亮成績單，公司2025年上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元，近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%。

此外，大研生醫在電商保健食品銷售市場穩居第一，高濃度魚油更是市佔率龍頭，展現強勁競爭優勢。下半年更將迎來電商旺季，營收、獲利皆可望持續成長。

大研生醫董事長張家銘表示，感謝投資人對公司的高度認同與支持，未來將持續秉持「安全、有效、安心」的核心理念，進行產品的創新研發，並加速日本、澳洲等亞太市場拓展，透過「七大戰略引擎」布局，目標成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌，為投資人創造長期的穩健報酬。