台燿 7月每股賺1.17元

銅箔基板廠商台燿（6274）昨（1）日公告，因主管機關要求公布自結，自結7月營收達26.67億元，年增25%，單月稅前盈餘4.28億元，年增32%，單月歸屬母公司淨利3.29億元，年增30%，單月自結每股純益1.17元，優於去年同期的0.93元。

台燿累計今年前七月營收達122.79億元，較去年同期增加41%。

台燿受惠於AI材料升級商機，高階材料M8／M9市占率看增，加上泰國廠預計第4季拚滿載生產，貢獻可望放大，法人看好，2025年與2026年營運持續成長。

法人預估，台燿8月營收可望仍維持高檔，估持平至小幅月減個位數百分比。此外，台燿先前公告現金增資泰國子公司，法人看好台燿因應客戶需求成長，泰國廠擴充積極，2026年可望新增30萬張產能，最快明年6月可望加入貢獻，屆時營運將再增添成長動能。