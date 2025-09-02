快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬元；歸屬母公司業主淨利2,300萬元，每股純益0.36元，優於去年同期虧損態勢。

長園科受惠半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量大幅成長，加上子公司寰聖電動車應用領域訂單持續放量，第2季稅後純益1,889萬元，擺脫連續七季虧損，每股純益為0.3元，7月並持續獲利。

展望下半年，長園科表示，持續深耕半導體客戶UPS應用，並拓展科技業、運輸業、服務業等其他高成長領域，以市場多元應用需求，壯大業績規模，提升獲利能力，穩定公司營運成長動能。長園科昨日股價收52.2元，下跌2.8元。

半導體 電池模組 每股純益

延伸閱讀

蘋果折疊iPhone 指紋辨識回歸…GIS有望奪大單

立隆電、鈺邦 四檔聚焦

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

相關新聞

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

倚強科（3219）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月歸屬母公司淨利3,600萬元，...

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬...

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今...

永信建 8月營收減91%

永信建昨（1）日公告8月營收4,346萬元，年減91.4%；累計今年前八月營收14.51億元，年減80.9%。永信建旗下...

浩鼎補虧損 將減資五成

浩鼎瘦身，擬減資五成。浩鼎（4174）昨（1）日董事會通過減資彌補虧損，將辦理減少資本13.15億元，銷除已發行股份普通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。