協作機器人回溫 達明進補
協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作機器人龍頭優傲科技（ UR ）及達明 （4585）今年營運。但達明已釋出部分客戶需求回溫的訊號，UR也看好在集團綜效加持，以及推出「亞洲版」新品，對2026年台灣市場需求樂觀看待。
UR隸屬於Teradyne Robotics集團，全球市占率約三成，在全球已銷售超過10萬台機械手臂。
Teradyne Robotics台灣業務總監鍾秉光好台灣半導體及伺服器產業商機。他分析，台灣伺服器產業供給跟不上需求，而UR很早就跟國內電子五哥的幾家業者合作，而半導體產業也是UR在台灣耕耘的重點產業。
不過，UR近幾年在大陸市場遭遇挑戰，主要是價格及交貨時間問題。因此UR今年開始推出專門針對「亞洲版」的協作機器人，在亞洲生產，不僅價格具競爭力，且交貨時間大幅縮短。
