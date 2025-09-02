快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

聽新聞
0:00 / 0:00

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今年前八月合併營收達5.7億元，年增14.3%。

長聖表示，自有細胞療法製備與儲存服務持續穩健成長，今年下半年營運將會更好。

長聖主力發展項目異體mRNA CAR-T療法CAR001，正針對九成實體腫瘤治療市場尋求創新突破，目前全球已上市的CAR-T療法，皆屬於「自體細胞治療」，且主要針對血液癌，約佔所有癌症的一成，但另外九成癌症屬於實體腫瘤，例如大腸直腸癌、肺癌、乳癌等，至今仍如同一道堅固城牆，形成高度免疫抑制的微環境，傳統CAR-T難以有效滲透與發揮作用，至今臨床尚未成功。

腫瘤 營收 癌症

延伸閱讀

長聖營收／8月9,054萬元、月增10%創同期新高 前八月年增14.3%

肺癌篩檢發現7公分大腫瘤 達文西機器人手術隔天就出院

竑騰上櫃 蜜月行情甜

吳淡如有肺癌家族史 檢查發現「肺部20顆結節」最新病況曝

相關新聞

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

倚強科（3219）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月歸屬母公司淨利3,600萬元，...

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬...

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今...

永信建 8月營收減91%

永信建昨（1）日公告8月營收4,346萬元，年減91.4%；累計今年前八月營收14.51億元，年減80.9%。永信建旗下...

浩鼎補虧損 將減資五成

浩鼎瘦身，擬減資五成。浩鼎（4174）昨（1）日董事會通過減資彌補虧損，將辦理減少資本13.15億元，銷除已發行股份普通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。