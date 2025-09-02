長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今年前八月合併營收達5.7億元，年增14.3%。

長聖表示，自有細胞療法製備與儲存服務持續穩健成長，今年下半年營運將會更好。

長聖主力發展項目異體mRNA CAR-T療法CAR001，正針對九成實體腫瘤治療市場尋求創新突破，目前全球已上市的CAR-T療法，皆屬於「自體細胞治療」，且主要針對血液癌，約佔所有癌症的一成，但另外九成癌症屬於實體腫瘤，例如大腸直腸癌、肺癌、乳癌等，至今仍如同一道堅固城牆，形成高度免疫抑制的微環境，傳統CAR-T難以有效滲透與發揮作用，至今臨床尚未成功。