浩鼎補虧損 將減資五成

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎瘦身，擬減資五成。浩鼎（4174）昨（1）日董事會通過減資彌補虧損，將辦理減少資本13.15億元，銷除已發行股份普通股131,579,687股，減資比率為50%；減資後實收資本額約13.15億元，總發行股份131,579,687股。

浩鼎截至2024年12月31日止，帳載累積虧損計78億7,903萬8,708元。公司表示，完成五成減資後，今後將專注在次世代抗體藥物複合體的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。

浩鼎本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟2025年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。

減資 浩鼎

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

倚強科（3219）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月歸屬母公司淨利3,600萬元，...

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬...

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今...

永信建 8月營收減91%

永信建昨（1）日公告8月營收4,346萬元，年減91.4%；累計今年前八月營收14.51億元，年減80.9%。永信建旗下...

