連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

博弘雲端以約2.21億元 三階段收購Renova Cloud HK Limited

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

博弘雲端（6997）1日公告，董事會通過以不超過725萬美元（約新台幣2.21億元），分三階段收購Renova Cloud HK Limited全部股權。主要目的為擴大雲端服務版圖，提升專業能量與區域布局。

三階段分別為第一階段以不超過406萬美元（約新台幣1.24億元)取得七成持股，每股5.8萬美元，預計今年第4季交易。

第二階段以不超過127.6萬美元（約新台幣3,903.2萬元）取得15%股權，每股85,066.67美元，預計2026年交易。

第三階段以不超過191.4萬美元(約新台幣5,854.9萬元)取得持股15%。每股交易金額127,600美元，預計2027年交易。

博弘公告，交易總金額不超過725萬美元（約新台幣221,777,500元），平均每股交易金額約新台幣2,217,775元。

新台幣 雲端服務

